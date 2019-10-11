В двух районах области пиротехники обезвредили более 300 боеприпасов

По данным пресс-службы ГСЧС в Харьковской области, 10 октября пиротехники провели мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Сахновщинском районе области и Основянском районе города Харькова.

Всего было разминирован 351 боеприпас.

Так, в лесу вблизи поселка Жихор Основянского района города Харькова пиротехники аварийно-спасательного отряда ГСЧС в Харьковской области обнаружили и разминировали 349 взрывоопасных предметов, из которых 300 единиц боеприпасов, 43 артснаряда, 5 минометных мин разного калибра, а также 1 авиабомба SD-2.

В Сахновщинском районе пиротехники разминировали 1 авиабомбу АО-10 и 1 артснаряд калибра 76 мм.