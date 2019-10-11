 

В двух районах области пиротехники обезвредили более 300 боеприпасов

11 октября 2019 г. 10:12
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По данным пресс-службы ГСЧС в Харьковской области, 10 октября пиротехники провели мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Сахновщинском районе области и Основянском районе города Харькова. 

Всего было разминирован 351 боеприпас.

Так, в лесу вблизи поселка Жихор Основянского района города Харькова пиротехники аварийно-спасательного отряда ГСЧС в Харьковской области обнаружили и разминировали 349 взрывоопасных предметов, из которых 300 единиц боеприпасов, 43 артснаряда, 5 минометных мин разного калибра, а также 1 авиабомба SD-2. 

В Сахновщинском районе пиротехники разминировали 1 авиабомбу АО-10 и 1 артснаряд калибра 76 мм.

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