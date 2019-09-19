 

В двухсотлетнем здании, где учился рисовать Репин, рушатся стены

19 сентября 2019 г. 19:01
Автор: Андрей Несмиян
17 просмотров

Несколько металлических подпорок едва сдерживают огромную груду камней - остаток стены построенного в 1831 году Штаба военных поселений в Чугуеве - одной из туристических визитных карточек города. Однако спасать улицу от камнепада пришлось отнюдь не коммунальщикам.

Камни остановил металлический забор, построенный здесь частными предпринимателями. Именно им пришлось устанавливать подпорки, а также обносить место предупредительной лентой

Стена начала разрушаться еще давно, поэтому к обвалу были готовы, говорит частный предприниматель Сергей Шуманский. Камни попали именно на его территорию, и он с этим и разбирался.

Сергей Шуманский, частный предприниматель

Первичное обрушение произошло еще в 14-м году, о чем мы сообщили в местные органы власти и городскому совету. И областная архитектура, и областной совет, были и запросы от областных депутатов во все инстанции, но, к сожалению, насколько я владею информацией, этот вопрос не решен

Рассказывать о решении вопроса в облсовете действительно не спешат - никакого ответа журналистам получить не удалось.
А пока разрушением здания обеспокоены местные историки - говорят, что дом имеет большую ценность, ведь долгое время был центром организации военных сил в подроссийской Украине, а также потому, что там учился выдающийся живописец Илья Репин.

Артем Левченко, историк

Слава его действительно велика, поскольку это здание, если назвать Чугуев военной столицей Слобожанщины, конца 19-го - начала 20 века. То это главное здание, дворец этой столицы. Это было сосредоточение военной жизни не только Чугуева, но и всей Харьковщины и левобережной Украины. Там некоторое время была школа картографов, в которой брал уроки рисования будущий художник Илья Ефимович Репин. Об этом он вспоминает в своих мемуарах: как он учился, впервые познакомился с красками и кисточками

А пока здание с двухсотлетней историей разрушается, вместе с ней исчезает и местная художественная галерея и музей Ильи Репина, которые как раз занимают часть бывшего штаба.

Видео: 

В двухсотлетнем здании, где учился рисовать Репин, рушатся стены 19.09.19

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.