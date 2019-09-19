В двухсотлетнем здании, где учился рисовать Репин, рушатся стены

Несколько металлических подпорок едва сдерживают огромную груду камней - остаток стены построенного в 1831 году Штаба военных поселений в Чугуеве - одной из туристических визитных карточек города. Однако спасать улицу от камнепада пришлось отнюдь не коммунальщикам.

Камни остановил металлический забор, построенный здесь частными предпринимателями. Именно им пришлось устанавливать подпорки, а также обносить место предупредительной лентой

Стена начала разрушаться еще давно, поэтому к обвалу были готовы, говорит частный предприниматель Сергей Шуманский. Камни попали именно на его территорию, и он с этим и разбирался.

Сергей Шуманский, частный предприниматель

Первичное обрушение произошло еще в 14-м году, о чем мы сообщили в местные органы власти и городскому совету. И областная архитектура, и областной совет, были и запросы от областных депутатов во все инстанции, но, к сожалению, насколько я владею информацией, этот вопрос не решен

Рассказывать о решении вопроса в облсовете действительно не спешат - никакого ответа журналистам получить не удалось.

А пока разрушением здания обеспокоены местные историки - говорят, что дом имеет большую ценность, ведь долгое время был центром организации военных сил в подроссийской Украине, а также потому, что там учился выдающийся живописец Илья Репин.

Артем Левченко, историк

Слава его действительно велика, поскольку это здание, если назвать Чугуев военной столицей Слобожанщины, конца 19-го - начала 20 века. То это главное здание, дворец этой столицы. Это было сосредоточение военной жизни не только Чугуева, но и всей Харьковщины и левобережной Украины. Там некоторое время была школа картографов, в которой брал уроки рисования будущий художник Илья Ефимович Репин. Об этом он вспоминает в своих мемуарах: как он учился, впервые познакомился с красками и кисточками

А пока здание с двухсотлетней историей разрушается, вместе с ней исчезает и местная художественная галерея и музей Ильи Репина, которые как раз занимают часть бывшего штаба.