 

В Египте археологи обнаружили текст древней песни о любви

06 июля 2019 г. 20:00
Источник: УНИАН
2 просмотра

Чешские археологи обнаружили в саркофаге египетского жреца Инти папирус с песней о любви.

Об этом сообщает ZN.ua.

"Гробница располагается на территории некрополя фараонов и знати в Абусире в окрестностях древнего Мемфиса. Сам Инти жил в период Древнего царства, на рубеже XIX и XVIII веков до нашей эры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находка примечательна еще тем, что, судя по текстам, высеченным на стенах усыпальницы, жрец был довольно жестким человеком, которому была чужда сентиментальность. Археологи расшифровали текст песни и перевели его.

Песня рассказывает о любви юноши по имени Яса к девушке, имя которой не называется. Юноша признавался, что был очарован красотой своей избранницы.

Исследователи отмечают, что находка уникальна тем, что ранее считалось, что древние египтяне составляли только религиозные тексты. Интересно также то, что песня о любви была найдена в саркофаге служителя культа.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.