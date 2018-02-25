В Египте найден крупный некрополь с сокровищами

25 февраля 2018 г. 17:55
Источник: Корреспондент.net
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На глубине шести-восьми метров покоились 40 каменных и деревянных саркофагов разных форм и размеров. В них найдены 17 идеально сохранившихся мумий.

Жреческий некрополь обнаружен в провинции Эль-Минья в Верхнем Египте, в 300 километрах к югу от Каира. Об археологическом открытии рассказал египетский министр по делам древностей Халед Ахмед аль-Анани.

По его словам, раскопки начались в ноябре 2017 года. Были найдены несколько погребальных шахт. В них на глубине 6-8 метров покоились 40 каменных и деревянных саркофагов разных форм и размеров.

"Это только начало, – сказал аль-Анани. – Думаю, необходимо провести еще как минимум пять экспедиций, но ясно одно: очень скоро в этой части страны появится новая археологическая достопримечательность".

В саркофагах найдены 17 идеально сохранившихся мумий, а также заполненные канопы (ритуальные алебастровые сосуды с крышками в виде голов зверей), бронзовые, позолоченные и костяные украшения, маски, амулеты, глиняная посуда и более тысячи погребальных статуэток, которые в древности клали в могилы.

По предварительным данным, семейное кладбище жрецов позднего периода фараонов может датироваться периодом XXVI-XXVIII династий (то есть VII-V веками до н. э.) или же самым началом эпохи Птолемеев (IV в. до н. э.). Более точно это предстоит установить в ходе дальнейшей работы.

Ранее в Египте на знаменитом плато Гиза близ Каира обнаружена гробница возрастом 4,4 тысячи лет. Археологи считают, что она принадлежала жрице Хетпет.

 

Видео: 

Найден жреческий некрополь начала эпохи Птолемеев

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