В Египте найдены саркофаги, которым 2500 лет

Министерство антиквариата Египта сообщило о находке 27 саркофагов, которым около 2500 лет. Об этом сообщает Nation.

Из 27 выявленных саркофагов в районе поселка Саккаре, на юге столицы Каира, 14 археологи нашли несколько дней назад, а еще 13 были обнаружены на прошлой неделе.

По данным BBC, самую находку обнаружили на глубине 11 метров под землей.

«Первичные исследования указывают, что эти гробы полностью закрыты и не открывались еще с момента их захоронения», - заявили в министерстве.

Отмечается, что некрополь в Саккаре является частью столицы Древнего Египта Мемфиса, зарегистрированной в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Египет всячески стремится продвигать археологические открытия по всей стране, пытаясь стимулировать туризм, который понес большие потери из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.