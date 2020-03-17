В Египте ожидают эвакуации 14 тысяч украинцев

17 марта 2020 г. 19:29
Автор: Александр Ронжеренко
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Для харьковчанки Лины Мироновой обычный отпуск превратилась в настоящий кошмар, наполненный нервами. Девятого марта она вместе со своим 12-летним сыном полетели на отдых в Египет. А уже через несколько дней из-за пандемии коронавируса местные власти начали массово закрывать аэропорты.

Женщина рассказывает: должна была вернуться домой накануне, но вылет так никто и не организовал.

Лина Миронова, харьковчанка

Нас 14 тысяч людей, ми знаходимся в різних готелях. Мені сьогодні потрапила інформація від моєї турагенції, про те, що з одного готелю до іншого переміщають українських туристів. Тобто компактно розміщують якось.

Украинских туристов начали размещать по отелям, которые еще не закрылись на карантин.

Лина говорит: несмотря на то, что срок путевки закончился, никто не требует деньги за пребывание, проблем с питанием нет.

Время от времени места временного пребывания проверяют врачи. Сейчас, по словам Лины, в гостинице, где они живут, зараженных нет.

Лина Миронова, харьковчанка

Можу сказати, що всі, хто перебувають в готелі, здорові, скарг на самопочуття нема. Люди, які залишились понаднорму, у декого там закінчилися ліки, щось скінчилось, вони звертались до гіда, знаходили можливість, їх вивозили до міста, для того , щоб вони змогли придбати все необхідне.

Недавно Президент Украины заявил, что в ближайшие дни власть организует возвращение всех граждан домой.

 

Видео: 

В Египте ожидают эвакуации 14 тысяч украинцев - 17.03.2020

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