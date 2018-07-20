В Египте ученые вскрыли "проклятый" черный саркофаг, которому более 2000 лет

Египетские археологи открыли таинственный 30-тонный черный саркофаг и обнаружили три скелета, в том числе - со следами удара по черепу.

Скелеты сильно повреждены водой, которая просочилась в саркофаг через трещину, пишет Science Alert.

Саркофаг, который обнаружили в начале этого месяца на глубине более 5 метров под землей в жилом районе Александрии, был окружен легендами. Некоторые наблюдатели думали, что в нем может быть труп Александра Македонского, поскольку саркофаг относится примерно к 323 году до н.э., то есть вскоре после его смерти. На том же месте на глубине пяти метров были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины и некоторые другие артефакты.

Также ходили слухи о проклятии для тех, кто решится открыть саркофаг. Страхи подогревались необычным черным цветом памятника, а также его гигантскими размерами.

"Саркофаг был открыт, но мы не пострадали от проклятия", - сказал генеральный секретарь египетского министерства старины Мостафа Вазири, который опубликовал кадры с места работы археологов и военных инженеров.

Вазири добавил, что саркофаг необычен по своим размерам; это самый большой из когда-либо обнаруженных в Александрии.

Ученые уверены, что ни одна из трех мумий не принадлежит к правящей династии. В саркофаге не были обнаружены ни серебряные, ни золотые маски, статуи, амулеты или надписи, которые обычно обнаруживали в захоронениях членов царской семьи.

Три скелета, найденные в саркофаге, были, скорее всего, солдатами. Черепа будут дополнительно проанализированы, чтобы понять их возраст, причину смерти и происхождение.