В Египте ученые вскрыли "проклятый" черный саркофаг, которому более 2000 лет

20 июля 2018 г. 12:03
Источник: Новое Время
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Египетские археологи открыли таинственный 30-тонный черный саркофаг и обнаружили три скелета, в том числе - со следами удара по черепу.

Скелеты сильно повреждены водой, которая просочилась в саркофаг через трещину, пишет Science Alert. 

Саркофаг, который обнаружили в начале этого месяца на глубине более 5 метров под землей в жилом районе Александрии, был окружен легендами. Некоторые наблюдатели думали, что в нем может быть труп Александра Македонского, поскольку саркофаг относится примерно к 323 году до н.э., то есть вскоре после его смерти. На том же месте на глубине пяти метров были найдены 40-сантиметровый фрагмент статуи мужчины и некоторые другие артефакты.

Также ходили слухи о проклятии для тех, кто решится открыть саркофаг. Страхи подогревались необычным черным цветом памятника, а также его гигантскими размерами.

"Саркофаг был открыт, но мы не пострадали от проклятия", - сказал генеральный секретарь египетского министерства старины Мостафа Вазири, который опубликовал кадры с места работы археологов и военных инженеров.

Вазири добавил, что саркофаг необычен по своим размерам; это самый большой из когда-либо обнаруженных в Александрии.

Ученые уверены, что ни одна из трех мумий не принадлежит к правящей династии. В саркофаге не были обнаружены ни серебряные, ни золотые маски, статуи, амулеты или надписи, которые обычно обнаруживали в захоронениях членов царской семьи.

Три скелета, найденные в саркофаге, были, скорее всего, солдатами. Черепа будут дополнительно проанализированы, чтобы понять их возраст, причину смерти и происхождение.

 

 

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