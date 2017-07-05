Волонтеры экопарка спасли енотовидную собаку

В Региональный ландшафтный парк недавно привезли енотовидную собаку. Об этом сообщает пресс-служба экопарка.

Животное до этого держали в неволе в Константиновке (Донецкая область) и собирались продать для притравки охотничьих собак.

На данный момент енотовидная собака (это девочка, ей 1 год) находится на карантине под наблюдением специалистов ветеринарной службы Фельдман Экопарк. По их словам, состояние здоровья животного удовлетворительное. После необходимых процедур, которые займут около двух недель, новый питомец пополнит зооколлекцию.