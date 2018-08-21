В экопарке поселились пятнистые ягуары

В Фельдман Экопарк привезли трех пятнистых ягуаров – двух самок и самца. Они прибыли из Словакии, чтобы стать участниками природоохранных программ Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR). Пока молодые восьмимесячные ягуары осваиваются на новом месте, им готовят персональные вольеры: взрослые хищники – одиночки, самцы и самки встречаются друг с другом только для спаривания. Планируется, что в будущем эти особи смогут произвести потомство и принять участие в проектах по сохранению и возвращению в дикую природу редких видов. Отметим, что ягуар - один из четырех представителей рода пантер (Panthera) и единственный среди них обитатель Нового света. Внешне он очень похож на леопарда, но значительно превосходит его по размерам.