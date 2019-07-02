В Экопарке появился на свет кенгуру-альбинос

В Экопарке у пары кенгуру, рыже-серого самца и самки-альбиноса, родился малыш – тоже альбинос.

Об этом сообщили в пресс-службе Экопарка.

По информации сотрудников, малыш появился на свет еще ранней весной, но только недавно стал высовываться из материнской сумки. Ветеринары мультикомплекса с первого дня внимательно наблюдают за новорожденным и его матерью, которые вместе с другими сородичами живут в просторном открытом вольере, оборудованном теплым домиком на случай непогоды.

«Пол малыша сможем определить немного позже – пока что семейство лучше зря не тревожить. Неразлучны они будут несколько месяцев, пока детеныш не перестанет помещаться в сумке, но и тогда он будет всюду следовать за мамой», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, у малыша еще нет имени и все желающие могут предложить свои варианты, написав в фейсбук Экопарка.

Зоологи рассказали, что кенгуру – вегетарианцы, любят свежую зелень и корнеплоды, а кормящая мать сейчас питается тыквой, морковкой, яблоками и бананами, чтобы малыш получал через молоко побольше полезных веществ.

Отметим, родившийся малыш, как и его родители, относится к достаточно распространенному в Австралии виду сумчатых — кенгуру Беннета. На острове Бруни, вблизи побережья Тасмании, имеется небольшая популяция альбиносов этого вида. В дикой природе альбиносы у млекопитающих появляются очень редко и часто погибают, не достигнув половозрелости из-за демаскирующего окраса и сопутствующих генетических заболеваний.

Сейчас в Экопарке обитает три больших рыжих кенгуру, два больших серых кенгуру и пять кенгуру Беннета. Альбиносов среди них теперь уже двое.