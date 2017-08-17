В экопарке родился гамадрил

17 августа 2017 г. 11:36
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В семействе приматов Регионального ландшафтного парка вновь пополнение – у гамадрилов снова появился малыш.

Об этом сообщили в пресс-службе экопарка.

Кто родился на этот раз — мальчик или девочка — специалисты еще сообщить не могут, так как его мама к новорожденному пока никого не подпускает.

"Интрига раскроется на днях, когда эмоциональное состояние мамочки стабилизируется, и она позволит нашим ветеринарам осмотреть свое дитя, а заодно  и себя. А сейчас она с малышом, которого уже выкармливает своим молоком, старательно холит и лелеет, находится в специальном помещении для рожениц", - рассказала заместитель директора Фельдман Экопарк по зоотехническим вопросам Валерия Иващенко.

Напомним, что на прошлой неделе зооколекция экопарка пополнилась девочкой этого вида.

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