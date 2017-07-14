В экопаркке родились дикобразы

14 июля 2017 г. 12:44
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В семействе дикобразов дикобразов харьковского экопарка родилось двое малышей.

«Маленькие дикобразики родились около четырех месяцев назад, но только сейчас вышли из своего домика. Новорожденные дикобразы полностью находились под опекой родителей и питались материнским молоком. Сейчас они уже вместе со взрослыми дикобразами кормятся разнообразной растительной пищей. Чувствуют они себя хорошо, и посетители Регионального ландшафтного парка могут увидеть их в новом вольере», — рассказала заместитель директора экопарка по зоотехническим вопросам Валерия Ивашенко.

Малыши пока останутся в Региональном ландшафтном парке, возможность их обмена в другие зоопарки будет обсуждаться позже.

«Дикобразы пользуются заслуженным вниманием гостей Экопарка, ведь это одни из самых удивительных представителей мировой фауны со своеобразной внешностью и манерами, не позволяющими их спутать с какими-либо другими животными. Они – обладатели самых длинных иголок среди млекопитающих (их длина может превышать полметра)», — добавила Валерия Иващенко.

 

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