В ЕС стартовала кампания по массовой вакцинации от COVID-19

Сегодня, 27 декабря, во всех странах Евросоюза начинается массовая вакцинация от коронавируса COVID-19.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 26 декабря вакцины от COVID-19 доставили во все страны ЕС.

В странах Евросоюза будут вакцинировать все население – это 450 млн человек.

Евросоюз получил вакцину Pfizer по 15,5 евро за дозу. Всего расходы ЕС на закупку вакцины должны были составить от 3,1 до 4650000000 евро.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сертифицировало вакцину против коронавируса BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer.

Венгрия начала вакцинацию от коронавируса на день раньше всего ЕС. Первой партии вакцины Pfizer, которую получила Венгрия, должно хватить на 4875 человек.

Напомним, в Германии 101-летней женщине в городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт) совершили первую в стране прививку против коронавируса.

Великобритания стала первой страной в мире, которая начала вакцинацию от COVID-19. Сейчас вакцинировали более 600 000 человек.

Вакцинацию также начали в США, Сербии, Израиле, Канаде, Саудовской Аравии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Избранный президент США Джо Байден вакцинировались от коронавируса в прямом эфире.

В свою очередь украинская власть ведет переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами, чтобы ускорить поставки в Украину вакцины против COVID-19.

Сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас ее первую партию ожидают в конце первого квартала.

Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.