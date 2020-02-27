В Эстонии первый человек заразился коронавирусом

27 февраля 2020 г. 11:11
Источник: Интерфакс-Украина
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В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил министр социальных дел Эстонии Танель Кийк.

Зараженным оказался гражданин Ирана, который вернулся в Эстонию.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином", - сказал Танель Кийк.

Заболевшего мужчину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии.

На данный момент в мире зафиксировано 82 164 зараженных на Covid-19, из них 2801 случаев закончились летально. Вылечились - 32 897 человек.

 

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