В этом году 55 участников АТО и ООС получат жилье

18 февраля 2020 г. 17:00
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Как сообщили в пресс-сдужбе ХОГА, в 2020 году помощь в приобретении жилья получат 55 семей участников АТО и ООС. 

Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Руслан Тихонченко во время первого заседания Совета развития громад и территорий Харьковской области.

Руслан Тихонченко напомнил, что действует Программа оказания поддержки участникам антитеррористической операции и операции Объединенных сил для строительства жилья в Харьковской области на 2019-2021 годы.

Всего на ее реализацию планируется выделить 45 млн грн из областного бюджета. За этот счет участникам АТО/ООС и их семьям при покупке жилья компенсируют 40% его стоимости.

«В 2019 году было выделено 15 млн грн для реализации программы. Согласовано 16 жилых объектов, в которых кандидаты могут выбрать жилье из 1799 квартир, свободных от обязательств перед третьими лицами. Утвержден список кандидатов и очередность их участия в программе, отобрано 89 кандидатов. Было заключено 58 договоров на строительство 62 квартир общей площадью 3,4 тыс. квадратных метров. В том числе заключено 4 договора с гражданами, имеющими статус внутренне перемещенного лица, на приобретение 5 квартир», - привел итоговые данные заместитель председателя ХОГА.

По его информации, в 2020 году на продолжение программы должны направить еще 15 млн грн.

«За счет этих средств планируется обеспечить жильем 55 семей», - сообщил Руслан Тихонченко. 

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