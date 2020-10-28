В этом году убытки харьковской подземки составили более 200 миллионов гривен

Ущерб КП "Харьковский метрополитен" за 9 месяцев 2020 года составил 227,9 млн грн. (за 9 месяцев 2019 убыток был 169,6 млн грн.). Как сообщают в Харьковском антикоррупционном центре, об этом стало известно из портала открытых данных Харькова.

Антикоррупционеры назвали несколько причин, которые повлияли на кризис на этом стратегическом предприятии Харькова.

Первая — это закупка товаров, ремонтных материалов и услуг по завышенным ценам. Вторая - привлечение сторонних подрядчиков к выполнению уборки, ремонта эскалаторов и подвижного состава. До 2009 года это все далалось силами предприятия, затем услуги начали заказывать у частных фирм. Предприятия "Ваго-рев", ПСМП-753 и "Системы прогрессивной очистки" были созданы людьми из окружения тогдашнего гендиректора подземки Сергея Мусеева. Спустя время, перешли к его сыну — Максиму Мусееву. Сейчас же к ним имеют отношение люди из окружения харьковского мэра.

В ХАЦ утверждают, что в течение 10 лет на счета этих фирм перевели около трех миллиардов гривен. Большая часть этих средств разворовывается, а услуги либо не предоставляются, либо выполняются некачественно.

Кроме того, убыточность метрополитена связана с занижением доходов от рекламы и отсутствием прибыли от E-ticket, ведь деньги за использование электронной системы получает фирма "Платежный центр", которая ранее принадлежала "Финекс-Капитал”. Последняя выплачивает десятки миллионов гривен дивидендов Геннадию Кернесу и его заместителю Игорю Терехову.