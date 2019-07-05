 

В этом году уже трое людей заболели лептоспирозом на Харьковщине

05 июля 2019 г. 17:29

В этом году при поступлении в реанимацию инфекционных стационаров уже у троих больных диагностирован лептоспироз, который подтвержден лабораторно. 

Как сообщили в пресс-службе Харьковского лабцентра,  все заболевшие заразились во время рыбалки на Печенежском водохранилище в Волчанском районе и на пруду в Двуречанском районе области.

Природные очаги лептоспироза выявлено в 22 районах области и окрестностях Харькова. В рамках очагов расположены 76 населенных пунктов. Значительную эпидемическую опасность представляют очаги в местах массового отдыха людей - около Печенежского и Оскольского водохранилищ, рекреационной зоны вдоль р. Северский Донец на территории Чугуевского, Змиевского, Балаклейского районов.

По результатам лабораторных исследований в текущем году положительные результаты на лептоспироз получены от мелких млекопитающих, отловленных в с. Старица и Волчанске Волчанского района, а также в пгт. Кегичевка, с. Маховик Красноградского района, с. Зале Зачепиловского района, с. Березовка Золочевского района. Уровень инфицированности исследованных млекопитающих составляет 14,0%

Специалисты отмечают, лептоспироз - общее для человека и животных инфекционное заболевание, при котором поражаются почки, печень, нервная система и летальность достигает более 10%.

Заражение людей происходит при сенокосе и выпасе животных на лугах, во время рыбалки и купания в открытых водоемах, куда возбудитель попадает с выделениями животных. Особенно опасны неглубокие места, которые заросли камышом, где лептоспиры активно размножаются в теплой воде.

 

 

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