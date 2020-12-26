В эту субботу без воды частично остались восемь районов Харькова

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Шацкая (Фурманова) (ч/с), ул. Алчевских (Артема), 56, ул. Пушкинская, 83, пер. Дизайнерский (Артема), 2, 3, 4, пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №4, стояк) до 22:00 26.12.20 г.

А также;

Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №4, стояк) до 20:00 25.12.20 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 20 (п. №4) до 20:00 27.12.20 г.

Новобаварский район:

ул. Цеховская (ч/с), ул. Симферопольская (ч/с), ул. Болгарская (ч/с), ул. Камская, 2 (п. №4, стояк), ул. Власенко, 16 (стояк) до 20:00 26.12.20 г.

Основянский район:

ул. Кооперативная, 26 до 20:00 26.12.20 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 133 (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.20 г.; пр. Гагарина, 39 (п. №4, стояк) до 20:00 27.12.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), пр. Науки (Ленина), 37 (п. №2, стояк) до 20:00 26.12.20 г.