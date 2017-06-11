В Европу - без виз. Из Харькова улетел первый самолёт в Варшаву по новым правилам

Преимущества путешествий без виз в Европу проверили сегодня и в Харькове. 70 пассажиров рейса "Харьков - Варшава" отправились в первое путешествие по новым правилам. Ажиотажа на Харьковском аэродроме не имеет, все происходило по процедуре.

Для избежания возможных недоразумений во время регистрации всем пассажирам выдавали пам" ятки пересечения границы из ЕС, а работники Госпогранслужбы в случае необходимости предоставляли консультации. В Харькове готовились к безвізу с 2015 года, и сегодня пограничники восточного регионального управления отчитались, что система контроля функционирует без перебоев и позволяет автоматически проверять все типы биоматематических документов. Два рейса из Харькова в Варшаву, и из Днепропетровска в Вену были успешно отправлены в пункты назначения.