В Евросоюзе собираются делать вакцинацию против COVID-19 уже в конце года

25 ноября 2020 г. 13:12
Источник: РБК-Украина
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В ЕС планируют провести первые вакцинации против коронавируса уже до конца декабря. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает пресс-служба ЕК.

По ее словам, Еврокомиссия уже заключила контракты с шестью компаниями на поставки вакцины против COVID-19.

"Первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Наконец-то свет в конце туннеля", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии призвала уже сейчас готовиться странам-членам ЕС к вакцинации.

"Вкратце: государства-члены должны подготовить материально-техническое обеспечение для возможного развертывания сотен миллионов доз. Потому что это наш билет из этой пандемии", - добавила она.

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