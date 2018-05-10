В Фельдман Экопарк открылась Аллея памяти

Ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Фельдман Экопарк прошла акция «Аллея памяти». 9 мая сотни деревьев на территории рекреационной зоны Социально-гуманитарного мультикомплекса украсили мемориальные ленты с именами и фамилиями харьковчан, которые более семидесяти лет назад защитили свою землю и всю планету от «коричневой чумы». Информацию о них прислали потомки, ставшие участниками акции.

«Аллея памяти» является продолжением проекта «Память и благодарность» нашего Фонда. В ее организации приняли участие харьковчане, приславшие информацию о своих родственниках – ветеранах той страшной войны, - рассказал основатель Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк, народный депутат Украины Александр Фельдман. – «Аллея памяти» - это в определенном смысле – народная инсталляция, которая призвана еще раз напомнить о высокой цене, заплаченной за Победу, и подчеркнуть живую связь поколений».

Темой памяти о Второй мировой войне и благодарности победителям были объединены 9 мая все мероприятия в Фельдман Экопарк. Особое внимание в этот день было уделено людям, пережившим все ужасы и тяготы той войны. Для них звучала их любимая музыка, была подготовлена специальная праздничная программа с полевой кашей и песнями под гармонь.

«Вы пережили нечеловеческие страдания и ужасы, чтобы мы могли ходить по этой земле. Вся наша работа посвящена вам. Это наш долг. Не все получается, не все успеваем, но будем, я вас уверяю, работать постоянно, чтобы вы постоянно чувствовали внимание и заботу. Одна из наших задач сегодня – обеспечить достойную жизнь ветеранам и детям войны, их потомкам, сделать небо над Украиной мирным. День Победы – праздник, который объединяет, а не разъединяет нас – детей, внуков и правнуков победителей. Он символизирует неизбежную справедливость, ведь зло, каким бы могучим оно не казалось, все равно будет повержено, - обратился к присутствующим Александр Фельдман. – Приезжайте сюда каждый год 9 мая и в любой другой день – вас здесь всегда ждут».

Он также поздравил всех земляков с праздником и напомнил, кому нынешние поколения обязаны своей жизнью, заверив, что вместе со своей командой будет прилагать все усилия, чтобы молодежь никогда не забывала о той цене победы, которую заплатили их предки.

Перед многочисленными гостями, приехавшими целыми семьями на День Победы в Фельдман Экопарк, выступили известные харьковские коллективы: «Старый цирк» и «Дети будущего». Артисты Театра детей и животных представили лирический спектакль «Память сердца», а Конный комплекс совместно с цирковой студией «Непоседы» поразили зрителей грандиозным театрализованным представлением «Мы помним». На центральной площади Социально-гуманитарного мультикомплекса работала тематическая фотозона и прошел конкурс детского рисунка «Мы за мир!».