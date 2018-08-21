В Фельдман Экопарк поселились пятнистые ягуары

21 августа 2018 г. 14:31
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В Фельдман Экопарк привезли трех пятнистых ягуаров – двух самок и самца. Они прибыли из Словакии, чтобы стать участниками природоохранных программ Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR). Пока молодые восьмимесячные ягуары осваиваются на новом месте, им готовят персональные вольеры: взрослые хищники – одиночки, самцы и самки встречаются друг с другом только для спаривания. Планируется, что в будущем эти особи смогут произвести потомство и принять участие в проектах по сохранению и возвращению в дикую природу редких видов фауны.

«Речь идет о создании в Украине условий для сохранения популяции ягуаров - редкого вида, занесенного в Международную Красную книгу. Сейчас в Фельдман Экопарк уже 5 ягуаров, и уже можно говорить об участии в  формировании резервного фонда генетического материала на случай полного вымирания данных животных в природе, - рассказал президент WOFARR, народный депутат Украины Александр Фельдман. - В нашей стране этой проблемой особо не занимались. WOFARR на базе Фельдман Экопарк станет первым в Украине, кто будет ориентирован, в том числе, и на спасение ягуаров, а также даст заявку на участие в международных программах по сохранению редких видов кошачьих хищников».

Отметим, что ягуар - один из четырех представителей рода пантер (Panthera)  и единственный среди них обитатель Нового света. Внешне он очень похож на леопарда, но значительно превосходит его по размерам. Напомним, что в зооколлекции Фельдман Экопарк представлены 12 видов больших хищных кошек, включая всех пантер (тигры, львы, ягуары, леопарды) и других.  Также напомним, что здесь обитает пара молодых леопардов – Нуар и Амира, а также черные ягуары Боня и Багира. 

 

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