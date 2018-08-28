В Фельдман Экопарк родились амурские тигрята

В Фельдман Экопарк появились на свет амурские тигрята: два мальчика и две девочки. Они родились у старожилов Социально-гуманитарного мультикомплекса Далилы и Банзая. Малыши вместе с мамой находятся в своем домике, из которого время от времени выходят в вольер на прогулку.

«Далила рожала уже четыре раза. Она настоящая мать-героиня – принесла в общей сложности больше десятка тигрят. Ее потомки живут в разных зоопарках по всей стране. Новое пополнение также будет участвовать в программах по сохранению краснокнижных видов животных по линии Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕAZA), а также в программах Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных. Уже ведутся переговоры, в какие зооколлекции отравятся наши тигрята, когда подрастут. Создание условий для успешного размножения амурских тигров – одно из самых ярких достижений нашей зоозащитной деятельности», - рассказали в Фельдман Экопарк.

Отметим, что амурский тигр – самый крупный, самый северный и самый редкий подвид тигров. Он находится под угрозой исчезновения и занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе сохранилось меньше тысячи особей.

Напомним, что в зооколлекции Фельдман Экопарк представлено три взрослых особи амурского и две - бенгальского (белого) тигра. А всего здесь более 2000 животных 300 видов, многие из которых занесены в Красную книгу. Сохранение редких представителей фауны, создание резервного генофонда – важное направление работы Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR). Его финансирование ведется, в том числе, на средства, полученные благодаря акции «Искусство милосердия».