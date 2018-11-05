В Фельдман Экопарк стартовал всеукраинский проект в поддержку особых людей

Проект в поддержку людей с особыми потребностями «Фельдман Экопарк объединяет: мы одинаковые» проходит под патронатом Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана». Инициатива обращена ко всей стране.

День, посвященный людям с особыми потребностями, прошел в Фельдман Экопарк в воскресенье, 4 ноября. В этот день Социально-гуманитарный мультикомплекс посетили больше тысячи особых гостей: как отдельных посетителей, так и организованных групп, среди которых, в частности, были дети из Харьковской городской детской больницы №5, Специального учебно-воспитательного комплекса №2, Комаровского детдома-интерната, а также дети и взрослые с особыми потребностями из харьковского модульного городка для переселенцев.

Для особых гостей были разработаны несколько типов специальных экскурсий (в т.ч. с сурдопереводчиком, с безбарьерным доступом), их угостили вкусным обедом, устроили непосредственное общение с животными на контактном дворике (для некоторых детей это был первый в жизни подобный опыт) и познакомили с элементами анималотерапии и животными-терапевтами (конями и пони, собаками, кроликами).

Основатель Международного благотворительного фонда и Экопарка, народный депутат Украины Александр Фельдман призвал всех жителей Украины присоединяться к этому проекту и объединить усилия для того, чтобы сделать жизнь людей с особыми потребностями и всех, кто нуждается в нашей помощи и внимании, лучше.

«Мы начинаем с себя и верим, что этот проект станет всеукраинским. Во всем цивилизованном мире люди с особыми потребностями являются полноправными членами общества: они работают в государственных и частных структурах, активно посещают культурные и развлекательные учреждения, живут такой же жизнью, как и все остальные люди. Мы все одинаковые. И начиная проект, мы призываем всех: театры и кинотеатры, музеи и учреждения образования, государственные и коммунальные структуры, торгово-развлекательные заведения, а также обычных жителей открыть свои двери и свои сердца для этих людей», - подчеркнул Александр Фельдман.

К проекту, стартовавшему под лозунгом «Фельдман Экопарк объединяет: мы одинаковые» присоединились многочисленные посетители Экопарка, которые пришли в него в этот не по-ноябрьски теплый день. В знак понимания существующей проблемы и готовности помогать в ее решении они поместили на свою одежду специальные стикеры. В дальнейшем особые дни для особых людей в Социально-гуманитарном мультикомплексе будут проводиться регулярно.