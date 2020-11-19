В гараже у харьковчанина полиция нашла склад оружия и боеприпасов

В Московский отдел полиции поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей в гаражном кооперативе незаконно хранит оружие.

Екатерина Дедорина, старший следователь Московского ГУНП Харьковской обл.

Вказана інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань Московським відділом поліції за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. В ході проведення досудового розслідування вказана інформація знайшла своє підтвердження, та 17 листопада 2020 року Московський відділ поліції разом з працівниками карного розшуку провели санкціоновані обшуки за містом роботи та проживання можливого фігуранта.

Правоохранители выяснили, что боеприпасы принадлежат мужчине, который на протяжении 12 лет занимался поиском оружия времен Второй мировой войны.

Во время обыска полицейские в обычном гараже увидели настоящую коллекцию различного оружия: три винтовки" Мосина ", винтовку" Токарева ", 72 патрона различного калибра, 26 взрывателей к минам и дымовые гранаты. А также нашли боеприпасы, которые относится к категории крайне опасных, поэтому они сразу были уничтожены специалистами.

На данный момент полиция продолжает расследование, но мужчине за незаконное хранение оружия грозит лишение свободы от трех до семи лет.