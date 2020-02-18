В генштабе ООС уточнили информацию об атаке боевиков под Золотым

В командовании операцией Объединенных сил уточнили детали атаки боевиков 18 февраля на Донбассе.

В штабе ООС отметили, что российско-оккупационные войска активно использовали вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм (шесть снарядов) и калибра 122 мм (18 снарядов).

По позициям ВСУ выпустили 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины — из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«В районе Новотошковское оккупанты произвели 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника», — добавили в штабе.

По информации начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, в ходе боевых действий погиб боец ВСУ, трое украинских воинов были ранены, а еще двое — контужены.

Потери противника — четверо ликвидированных, шестеро раненых.

"Это была не провокация. Сегодня пятая годовщина дебальцевских событий. Противник показывает своему миру, что то была их победа. Мы расцениваем так, что они хотели ночью эти посты захватить, чтобы показать своему населению, тем, перед кем они отчитываются, что они могут. Что вот мы продвинулись вперед на 300–500 метров. Это война, каждый метр для воюющих сторон дорог", – прокомментировал обстрелы Хомчак.

Он утверждает, что бой ничего не изменил в оперативной обстановке на фронте.