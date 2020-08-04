В Германии началась вторая волна коронавируса, которая, по предварительным прогнозам, будет слабее той, что была с марта по апрель. Об этом сообщает председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Иона, пишет DW.

«Возрастает опасность того, что будут упущены успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии. Мы уже переживаем вторую волну роста», - сказала Иона.

Напомним, в конце мая федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что хорошо финансируемая система здравоохранения и полный доступ граждан к медицинским услугам, большое количество лабораторий, которые могут проводить тесты на вирус, и время для подготовки к пандемии - три основных причины, которые позволили Германии остановить распространение коронавируса.