В Германии началась вторая волна коронавируса

04 августа 2020 г. 13:00
Источник: Зеркало недели
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В Германии началась вторая волна коронавируса, которая, по предварительным прогнозам, будет слабее той, что была с марта по апрель. Об этом сообщает председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Иона, пишет DW.

«Возрастает опасность того, что будут упущены успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии. Мы уже переживаем вторую волну роста», - сказала Иона.

Напомним, в конце мая федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что хорошо финансируемая система здравоохранения и полный доступ граждан к медицинским услугам, большое количество лабораторий, которые могут проводить тесты на вирус, и время для подготовки к пандемии - три основных причины, которые позволили Германии остановить распространение коронавируса.

 

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