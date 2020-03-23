В Германии нельзя собираться группами больше двух человек

23 марта 2020 г. 12:34
Источник: ZN.UA
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В Германии усилили карантинные меры для борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19. Жителям страны запретили собираться группами  больше двух человек. Исключения будут сделаны только для членов семей и домохозяйства, живущие под одной крышей, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам совещания с руководством федеральных земель 22 марта.

Власти рекомендуют жителям соблюдать дистанцию в общественных местах и жестко ограничить личные контакты. Кроме того, в стране будут закрыты парикмахерские и рестораны. Запрет вводится на две недели, контролировать его исполнение будет полиция.

Напомним, Германия является пятой страной Европы по количеству заболевших коронавирусом – почти 25 тысяч человек. Правительство прогнозирует, что Covid-19 переболеет до 70% населения страны.

 

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