В Германии нельзя собираться группами больше двух человек

В Германии усилили карантинные меры для борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19. Жителям страны запретили собираться группами больше двух человек. Исключения будут сделаны только для членов семей и домохозяйства, живущие под одной крышей, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам совещания с руководством федеральных земель 22 марта.

Власти рекомендуют жителям соблюдать дистанцию в общественных местах и жестко ограничить личные контакты. Кроме того, в стране будут закрыты парикмахерские и рестораны. Запрет вводится на две недели, контролировать его исполнение будет полиция.

Напомним, Германия является пятой страной Европы по количеству заболевших коронавирусом – почти 25 тысяч человек. Правительство прогнозирует, что Covid-19 переболеет до 70% населения страны.