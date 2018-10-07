В Германии ради раскрытия убийства 25-летней давности осушают озеро

07 октября 2018 г. 16:08
Источник: Новое Время
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В Германии близ коммуны Шваневеде в земле Нижняя Саксония следователи приступили к осушению озера Титьензе, чтобы найти останки молодой женщины из Бремена, бесследно пропавшей 25 лет назад.

Об этом сообщает DW.

В убийстве женщины подозревают ее сожителя, который отрицает все обвинения в свой адрес.

По версии следствия, он мог пойти на преступление, поскольку женщина угрожала уйти от него и забрать с собой их маленького сына.

Спустя год после исчезновения женщины рыбаки извлекли из озера пакет с ее личными вещами и обручальным кольцом.

Останки женщины водолазам обнаружить не удалось, поскольку их погружения были затруднены из-за очень плохой видимости на глубине.

Тогда в суде Бремена приняли решение попробовать найти орудие преступления и, возможно, сами останки пропавшей, откачав около 20 тысяч кубических метров воды в протекающую неподалеку реку Везер.

На осушение может уйти от двух до пяти дней. Рыбу из озера обещают выпустить в находящийся неподалеку пруд.

Что планируют делать с водоемом после завершения всех следственных мероприятий, не уточняется.

 

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