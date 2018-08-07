В Германии супруги насиловали и продавали своего 10-летнего сына педофилам

В Германии суд приговорил супругов к 12 годам заключения за торговлю собственным десятилетним сыном для сексуальных потребностей.

Соответствующее решение принял местный суд во Фрайбурге, передает The Telegraph.

Мать десятилетнего мальчика вместе со своим партнером на протяжении двух лет продавали своего сына в интернете педофилу, а также сами неоднократно издевались и насиловали его.

Все эти действия фиксировались на видео.

Супруги вместе с еще шестью лицами были задержаны прошлой осенью.

Несколько из этих лиц были обвинены и в еще нескольких делах.

Суд также принял решение о штрафе, согласно которому женщина со своим партнером должны уплатить 49 100 долларов компенсации мальчику и другой жертве - маленькой девочке.

Это событие приобрело широкий резонанс в Германии, поскольку местные власти, по мнению общества, не смогли защитить мальчика, который сейчас проживает в приемной семье.

Чиновники забирали его от матери в марте прошлого года, однако через несколько недель снова ей вернули, и издевательства над ребенком продолжились.

Партнеру женщины было запрещено иметь любые контакты с ребенком.