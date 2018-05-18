В ГИЯРУ обеспокоены уровнем подготовки персонала для "Источника нейтронов" в Харькове

18 мая 2018 г. 13:20
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Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) обеспокоена уровнем подготовки персонала для "Источника нейтронов, основанного на подкритической сборке, управляемого линейным ускорителем электронов", создаваемого на базе Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ХФТИ).

Об этом сообщили в пресс-службе ГИЯРУ.

"ГИЯРУ выразила обеспокоенность уровнем подготовки персонала, который будет непосредственно обеспечивать пуск и эксплуатацию ядерной подкритической установки в Харькове, системой его подготовки, проверки знаний и т.д", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи с представителями Департамента энергетики США (обеспечивает техническую и финансовую помощь реализации проекта) и ХФТИ.

В ГИЯРУ подчеркивают важность полного выполнения ХФТИ всех требований украинского законодательства по ядерной и радиационной безопасности, особенно учитывая то, что находится "Источник нейтронов" в Харькове - городе-миллионнике.

Напомним, в 2010 году Украина и США договорились о том, что Украина избавится от высокообогащенного урана при технической и финансовой помощи США.

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