В Гонконге на коронавирус проверяют собаку

В Гонконге на коронавирус вместе с заболевшим хозяином проверили его собаку. Оказалось, что его домашнее животное имеет "низкий уровень вируса".

Как сообщили в городском департаменте сельского хозяйства и рыболовства, у собаки был получен "слабый положительный результат" на коронавирус, без каких-либо подробностей. Чиновники проведут дальнейшие тесты, чтобы подтвердить, действительно ли собака была заражена этой болезнью, или это было результатом простого попадания вируса в ее пасть и в нос.

Многое еще не известно о вирусе, который распространяется по всему миру после появления в центральном Китае в конце прошлого года. Предполагается, что он передается человеку от летучих мышей, и было показано, что он распространяется разными способами, но сельскохозяйственное управление Гонконга заявило, что у него нет доказательств того, что домашние животные могут быть заражены или являться источником инфекции для людей.

Если это подтвердится, собака станет первым случаем заражения коронавируса домашним животным во время глобальной вспышки, которая в настоящее время заразила более 82 000 человек и унесла более 2800 жизней.

Правительство Гонконга заявило, что собаку помещают в карантин на объекте для животных. Медики и ветеринары рекомендуют, чтобы домашние животные пациентов с подтвержденным вирусом также помещались в карантин.