В городе откроют первую станцию приема вторсырья

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, открытие первой в Харькове станции по приему вторсырья «SilpoRecycling» состоится 9 августа в ТРЦ «Французский бульвар».

Пункт по приему вторсырья – проект, который реализуется сетью супермаркетов «Сільпо» в сотрудничестве с Молодежным советом при Харьковском городском голове и общественными организациями «Харьков Эко Сити» и «Экореанимация».

Как отметила руководитель проекта «SilpoRecycling» Галина Дмитрук, жители Украины только учатся раздельному сбору мусора, но главное - люди осознали, что систему обращения с отходами необходимо менять.

«Этот процесс будет продолжаться долго, но начало положено. Наша задача - мотивировать жителей приносить вторичное сырье, за которое они могут получить баллы «Личного счета» и помочь планете», - отметила Галина Дмитрук.

По словам организаторов, станции переработки отходов уже успешно работают в Киеве, Запорожье и Днепре. По такому же принципу будет работать и станция в Харькове - все, кто принесет вторсырье на переработку, получат бонусы в виде баллов программы «Личный счет» на карте от «Сільпо». Например, за 1 кг стекла можно получить 150 баллов, 1 кг бумаги - 250 баллов, 1 кг металла - 700 баллов, а за 1 кг пластика - 500 баллов. Согласно правилам программы «Личный счет», после окончания отчетного периода баллы превращаются в бонусы, которые можно использовать для покупок в сети магазинов «Сільпо». При пересчете бонусов действует такая схема: 1 балл = 1 копейка, 100 баллов = 1 грн.

«В Харькове живет много экологически настроенных граждан, которые хотят сортировать отходы в комфортных условиях, и станция «SilpoRecycling» в этом только поможет», - отметил руководитель ОО «Харьков Эко Сити» Кирилл Чикирякин.

На станции будут принимать такие виды сырья: пластик (бутылки, стрейч пленку, полиэтиленовые пакеты, упаковки с маркировкой HDPE), бумагу (картон, бумагу, журналы, газеты, бумажные упаковки, упаковки Tetra Pak), стекло (стеклянные бутылки, банки от консервации, бутылочки от детского питания) и металл (алюминиевые банки).

Станция будет располагаться возле парковки у входа в «Шато-Ледо» и работать ежедневно (кроме праздничных дней) с 8:30 до 20:00.

Начало открытия – в 18:00.

Место проведения: ул. Академика Павлова, 44-б (ТРЦ «Французский бульвар»).