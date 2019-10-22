В городе проверяют заминирование трех вузов и жилого дома

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, в Киевском и Шевченковском рвйоне взрывотехники проверяют заминирование вузов и жилого дома.
На электронную почту полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки в университетах, расположенных на площади Конституции, проспекте Науки, улице Алчевских, и жилом доме на улице Архитекторов.
В сообщении отмечается, что на проспекте Науки проверяют на наличие взрывоопасных предметов Харьковский национальный медицинский университет, а на улице Алчевских - Харьковский национальный педагогический университет имени Г. Сковороды.
В данный момент продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.