 

В городе проверяют заминирование трех вузов и жилого дома

22 октября 2019 г. 10:46
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, в Киевском и Шевченковском рвйоне взрывотехники проверяют заминирование вузов и жилого дома. 

На электронную почту полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки в университетах, расположенных на площади Конституции, проспекте Науки, улице Алчевских, и жилом доме на улице Архитекторов.

В сообщении отмечается, что на проспекте Науки проверяют на наличие взрывоопасных предметов Харьковский национальный медицинский университет, а на улице Алчевских - Харьковский национальный педагогический университет имени Г. Сковороды. 

В данный момент продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

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