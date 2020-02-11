В городе снег убирает 145 машин

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на КСП «Дорремстрой», ночью в городе работали 62 снегоуборочные машины. За прошедшие сутки на дороги высыпали 428 т соли и более 415 куб. м песчано-солевой смеси.

По информации Департамента коммунального хозяйства, в парках и скверах снег убирают 28 единиц спецтехники, в том числе 14 спецавтомобилей «Авант» со щетками, 9 тракторов, 2 машины «Бухер» и пр.

В вывозе снега задействовано 8 единиц спецтехники: погрузчик, 3 автомобиля «Фотон», 3 трактора и спецавтомобиль «JCB».

В частности, в саду Шевченко и центре города работают 10 единиц снегоуборочной техники.

Во дворах жилых домов снег убирают 1658 дворников, в работе задействовано 65 единиц спецтехники и 96 средств малой механизации.