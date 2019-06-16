В городе "заминировали" 38 больниц: открыто уголовное дело

16 июня 2019 г. 9:55
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Напомним, что 14 июня в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По данным правоохранителей, ля проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы и работники взрывотехнического управления. Во время осмотра 38 медицинских учреждений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.

Всего специалисты осмотрели более 130 000 кв. метров помещений и более 116 000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 58 человек.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 10 лет тюремного заключения.

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