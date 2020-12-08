В горсовете объявили о новом начале строительства метро в сторону Одесской: сроки вновь изменились

К строительству новых станций метро в сторону Одесской приступят после определения компании-победителя генерального подрядчика. Об этом сообщил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.

В июне прошлого года в мэрии обещали, что строить третью линию начнут уже в 2020-м, ведь были выполнены все подготовительные работы и завершена процедура отселения людей на месте строительства.

Но прошел год, а генподрядчик еще не определен. По словам первого вице-мэра, это связано с конкретной процедурой согласования Метростроителей с кредиторами и Международной федерацией инженеров-консультантов. Ведь на метро деньги - 320 млн евро - в равных частях дают Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Игорь Терехов, 1-й вице-мэр Харькова

Сейчас уже прошел отбор, у нас есть ряд компаний, я по нашим соглашениям с банками не могу их огласить, но проведен уже дополнительный отбор, эти участники уже определены, сегодня вместе с ФИДЕКом банки определяют одного победителя, который будет приступать к работе по строительству метрополитена.

Строительство метрополитена в Харькове было приостановлено еще в 2016-м после открытия станции "Победа". Планировалось, что почти сразу начнутся работы по направлению аэропорта. В 2017 году были достигнуты договоренности по кредитованию строительства станций "Державинская" и "Одесская" и на закупку подвижного состава, но каждый год местным жителям предлагали подождать.

Наталья, жительница м/р Одесская

Дочка едет на работу, три пересадки. Это денежка, так на метро сел - уже в центре.- А сколько времени ждете метро? - Мы тут с 1985 года живем, ждем.

Анна, жительница м/р Одесская

Метро рядом - хорошо, из дома вышел, сел, поехал. Удобно. Все устраивает, но хотелось бы лучше.

Сейчас дату открытия новых станций в горсовете уже не называют, хотя годом завершения работ планировали 2020-й, а затем 2021-й.