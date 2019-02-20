В горсовете прокомментировали невыполнение решения суда о возвращении прежних тарифов на проезд

Решения Харьковского окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов в наземном и подземном городском электротранспорте являются политическими.

Об этом сегодня, 20 февраля, заявил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

«У меня нет сомнений, что это политические решения. Там нет никакой экономики. Просто стоял вопрос - к чему прицепиться. По надуманным поводам подменяются понятия разъяснений Государственной регуляторной службы. В законе прописано, что именно этот орган дает разъяснение к закону, а у нас есть их разъяснение, что мы поступили правильно. Но решения суда совершенно иные, пусть это остается на совести судей, принявших их. Еще раз повторюсь – это чисто политические решения», - подчеркнул Евгений Водовозов, ссылаясь на то, что была обнародована только резолютивная часть решений, самого обоснования никому не предоставили.

Кроме того, вице-мэр отметил, что выполнить решение админсуда и отменить действие новых тарифов горсовет не может технически.

«Даже если очень захотеть, это невозможно выполнить в короткие сроки. Например, невозможно физически заказать для электротранспорта разовые билеты. Они печатались не в Харькове, и неизвестно, готова ли типография их выпустить. Также метрополитен не может просто взять и ночью переключиться. Подготовка предприятия к переходу на новый тариф проходит за несколько недель до этого. Необходимо подготовить всю систему, протестировать ее. Также специально для этого готовят обслуживающий персонал и прочее», - отметил вице-мэр.

Он также сообщил, что в кратчайшие сроки горсовет обжалует решения суда.

