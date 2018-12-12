В горсовете рассмотрели петицию об установке светофора на перекрестке Московского проспекта и Полевой

Электронную петицию об установке светофора на перекрестке пр. Московского, ул. Полевой и ул. Тарасовской, которая набрала более 5000 голосов, рассмотрели в горсовете.

Ответ городского головы Геннадия Кернеса на петицию размещен под данной петицией на сайте Харьковского горсовета.

«С учётом сложившейся дорожно-транспортной ситуации, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения на перекрёстке просп. Московский – ул. Полевая – ул. Тарасовская целесообразно организовать светофорное регулирование», - сказано в ответе на петицию.

Также городской голова напомнил, что Харьков является участником инвестиционного проекта «Безопасность дорожного движения в городах Украины», составной частью которого является проект «Безопасность дорожного движения на территории г. Харькова» и сообщил, что на основании этого в первом квартале 2018 года в рамках Программы повышения безопасности дорожного движения в г. Харькове на 2013-2020 годы по заказу Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета подрядной проектной организацией были выполнены предварительные проектные расчеты в том числе относительно возможности строительства светофорного объекта на перекрестке просп. Московский – ул. Полевая – ул. Тарасовская.

«В целях реализации данного проектного решения Департаментом инфраструктуры Харьковского городского совета в адрес Министерства инфраструктуры Украины был направлен соответствующий пакет документов относительно реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на перекрестке просп. Московский – ул. Полевая – ул. Тарасовская в г. Харькове.

После прохождения всех установленных действующим законодательством согласовательных процедур, проведения тендерных торгов и определения подрядной строительной организации на вышеуказанном перекрестке будут выполнены работы по строительству светофорного объекта», - ответил Кернес.