В горсовете создадут комиссию по расследованию случая неоказания помощи медиками пенсионерке, которая скончалась

14 ноября 2019 г. 19:15
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В Харьковском городском совете создадут комиссию по расследованию случая неоказания помощи пожилой женщине в Харьковской городской клинической больнице №8, после чего пенсионерка скончалась.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрия Сидоренко на своей странице в Facebook.

Напомним, харьковчанка в соцсети опубликовала пост и видео, обвинив врачей харьковской больницы в том, что они не оказали помощь ее пожилой матери, отказавшись ее госпитализировать, после чего пенсионерка скончалась.

По словам Сидоренко, по инциденту в 8-й больнице будет создана комиссия по расследованию случившегося.

«Руководство профильного департамента будет выходить на городского голову с инициативой отстранить на время проведения расследования главврача больницы от исполнения служебных обязанностей», - также написал Сидоренко и добавил, что после изучения всех документов по данному факту харьковский горсовет сделает со своей стороны все, чтобы виновные в трагедии не ушли от наказания.

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