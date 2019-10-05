В Госпогранслужбе назвали количество пересечений админграницы с Крымом

Количество граждан, которые пересекли административную границу с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым за январь-сентябрь 2019 года, остается на уровне прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, в течение 9 месяцев 2019 году в обоих направлениях во всех трех КПВВ («Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка») в общем админграницу пересекли чуть более 2 млн человек.

Но вместе с тем, на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины.

Эта цифра также остается на уровне прошлого года.

По сравнению с 2015 годом, количество граждан, пересекающих админграницу в обоих направлениях, снизилось на 16%, то есть примерно на 400 000 человек меньше.