В Госпогранслужбе советуют украинцам воздержаться от поездок в Россию

04 декабря 2018 г. 12:23
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В Госпогранслужбе Украниы советуют украинцам по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, поскольку не исключено не исключено как влияние на них специальных служб, так и безосновательное возвращение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, со ссылкой на председателя Госпогранслужбы Петра Цигикала, который отметил, что российская сторона не пропускает наших соотечественников без предоставления каких-либо объяснений.

«На границе с Россией мы фиксировали возвращение украинцев без объяснения всяких причин. Это были группы до 40 человек, которые не смогли проехать. Им не предоставлялись никакие документы о возвращении», - сказал Петр Цигикал.

Руководитель пограничного ведомства отметил, что украинские пограничники в случае возврата гражданина составляют соответствующий протокол, который выдается человеку на руки, а российская сторона действует не в правовом поле.

За последние дни через границу не пропустили более 150 граждан Украины, отметили в пресс-службе пограничников.

Как утверждает Петр Цигикал, Госпогранслужба работает строго в рамках действующего законодательства.

В частности, на государственной границе проводятся мероприятия направленные на усиление мер безопасности, чтобы не допустить в Украину лиц, которые могут быть причастны к дестабилизации ситуации или террористической деятельности.

Кроме того, во въезде в Украину могут ограничиваться лица, которые не могут четко объяснить цели своей поездки, незаконно посещали оккупированные территории Украины, по которым есть запрет во въезде, превысили срок своего пребывания в Украине и тому подобное.

 

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