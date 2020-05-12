В Госпогранслужбе Украины подтверждено уже 27 случаев заболевания COVID-19

12 мая 2020 г. 10:35
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Среди украинских пограничников подтверждено уже 27 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«По состоянию на 12 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 27 положительных ПЦР-тестов», - сказано в сообщении.

Как отмечается, из общего числа военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания, выздоровели 4 военнослужащих, 23 человека продолжают лечение.

Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные - изолированы в подразделениях или обсерваторах.

«Подразделения здравоохранения Госпогранслужбы постоянно контролируют процесс лечения больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствие, при необходимости обеспечивают проведение экспресс-тестов или ПЦР-диагностики на наличие заболевания»,- добавили в ГПСУ.

 

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