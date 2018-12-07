В Госпроме презентовали карты помощи людям, которые пострадали от насилия

07 декабря 2018 г. 17:48
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Презентация карт перенаправления по оказанию помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия или насилия по признаку пола, состоялась сегодня, 7 декабря, в актовом зале Госпрома. Мероприятие состоялось в рамках Всеукраинской акции «16 дней против насилия».

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. 

Так, участникам мероприятия были представлены и розданы карты перенаправления по каждому району Харькова, в которых указана информация (названия, адреса, телефоны) об областных, городских и районных учреждениях и организациях, оказывающих медицинские, правоохранительные, правовые, административные, социальные, социально-психологические услуги людям  пострадавшим от насилия.

Картами будут обеспечены все сотрудники организаций, которые работают над тем, чтобы предупредить насилие. Наличие у каждого специалиста базы данных субъектов социальной и правоохранительной работы позволит значительно улучшить в городе работу с такими людьми и расширить количество услуг, которые будут получать харьковчане. 

 
 

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