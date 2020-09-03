В Госслужбе занятости рассказали о количестве безработных с начала карантина в Украине

03 сентября 2020 г. 11:44
Источник: Левый берег
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С начала введения карантина с 12 марта и по состоянию на 31 августа статус безработных получили 444,4 тысячи украинцев.

Об этом сообщили в  пресс-центре Государственной службы занятости.

"Количество зарегистрированных безработных составило 477,7 тыс. граждан, что на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года. За период карантина (то есть с 12 марта по 31 августа) статус безработного получили 444,4 тыс. граждан. Помощь по безработице получали 400 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В Центре занятости отметили, что с начала года трудоустроились более 409 000 граждан, в том числе за период карантина (с 12 марта по 28 августа) - 260 000 человек. 

Больше всего украинцев нашли новое рабочее место в сельском хозяйстве - 45% от всех трудоустроенных, далее - в перерабатывающей промышленности (14%) и в сфере торговли (13%).

В ведомстве отметили, что в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч человек, в июне - 75 тысяч человек, в июле - 68 тысяч человек. 

Напомним, в июле министр экономики Игорь Петрашко заявил, что в Украине уменьшается количество безработных, но одновременно падает показатель уплаты ЕСВ.  При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилось до 53 тысяч, что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

 

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