В Госстате Украины назвали количество пьяных водителей за рулем, задержанных за год

07 мая 2019 г. 14:04
Источник: РБК-Украина
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За 2018 год в Украине 69,2 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами или судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, за это правонарушение было оштрафовано 68,9 тыс. человек. Кроме того, 58,2 тыс. человек были дополнительно лишены права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

Всего же в течение 2018 года к административной ответственности были привлечены 3,6 млн человек. Больше половины из них (2 млн человек) были привлечены за нарушения на транспорте, в области дорожного хозяйства и связи.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитацией автошкол.

Также в Украине усилили контроль над выдачей водительских прав. В частности, ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД до начала занятий на курсах. Данные мероприятия направлены на предотвращение выдачи документов об окончании курсов тем, кто фактически не проходил подготовку.

 

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