В гостиницу "Националь" протестующие харьковчане принесли шины и наклеили на вход "злые" стикеры (видео)

23 февраля 2019 г. 17:52
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Как сообщалось, сегодня в Харькове возле горсовета началась акция протеста против невыполнения городскими чиновниками решения суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро и горэлектротранспорте под названием «Марш злых харьковчан».

Марш начался с гимна Украины.

Затем харьковчане - участники  марша колонной прошли по улице Сумской на проспект Науки – к гостинице «Националь», где, как известно, проживает мэр города Геннадий Кернес.

Протестующие против действия новых тарифов на проезд  в городском электротранспорте и метро требовали выполнить решение суда о приостановлении их действия.

Во время проведения акции участники громко скандировали «С*чий пес», «Мы злые и нас много!», «Ганьба» и требовали выполнения решения суда. 

Также под двери «Националя» протестующие принесли шины, на стены здания наклеили решения суда и злые смайлики и зажгли файеры, выражая свое недовольство действиями городских чиновников.

Видеотрансляцию с места событий проводят организаторы акции - Харьковский антикоррупционный центр.

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