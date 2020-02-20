В ГПСУ показали, как встречали эвакуированных из Уханя украинцев в Харьковском аэропорту

Эвакуированные из китайского Уханя украинцы, которые прилетели в Харьков, покинули самолет.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на борту самолета, кроме, 22 человек - членов экипажа и сопровождающего медицинского персонала, прилетели 72 пассажира.

Среди пассажиров, которые будут направлены на обсервацию, - 45 граждан Украины и 27 иностранцев, это граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля.

Как отметили в пресс-службе пограничников, информацию о лицах, которые прибыли в Украину, пограничники получили заранее, поэтому их проверку по всем базам данных совершили еще до прилета.

У трапа самолета инспекторы пограничного контроля только провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев.

Также опубликованы соответствующие фото.

«Пограничный контроль осуществлялся в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в уединенной зоне аэропорта», - отметили в ГПСУ.

Напомним, далее эвакуированных на автобусе повезут в обсервацию на Полтавщину - в пгт Новые Санжары, где из-за этого с утра происходят протесты.