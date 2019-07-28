 

В ГПУ не подписали подозрения судьям Окружного админсуда Киева

28 июля 2019 г. 12:38
Источник: 112.ua
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Подозрения судьям окружного админсуда Киева должно подписать руководство Генпрокуратуры. Но каким будет решение - неизвестно.

Об этом сообщил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Deutsche Welle.

Как сообщается, подозрения в отношении судей как документ должны быть подписаны генеральным прокурором или его заместителем.

"Сейчас подозрения направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю. Такой у нас регламент. Мы этому человеку впервые направляем документы, поэтому пока не знаем, насколько быстрыми будут разбирательство и его результат", - сказал Горбатюк.

Горбатюк отметил, что предыдущие заместители генпрокурора, которые курировали управления спецрасследований ГПУ, на протяжении последнего года "никакого подозрения на судей не подписали, а мы подготовили их более десяти", в частности о "майдановских делах".

Горбатюк также заявил о намерениях провести обыски не только в помещении Окружного админсуда Киева, но и непосредственно в кабинетах судей. Однако, по его словам, часть этих обысков не согласовало руководство ГПУ.

Отметим, что судей Окружного админсуда подозревают в воздействии на отмену решений правительства по тарифам и ареста имущества Януковича. Отмечается, что во время расследования были зафиксированы разговоры руководства ОАСК о служении прежней власти и изменении политического курса, обсуждение своего "профессионализма", который заключается в умении влиять с помощью решений возглавляемого суда и знакомств на государственные и общественно значимые дела. Следователи также зафиксировали разговоры, которые могут свидетельствовать о совершении председателем и судьями ОАСК коррупционных уголовных правонарушений, в том числе получение неправомерной выгоды.

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