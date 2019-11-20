В Греции британский турист обжегся паром от вулкана

20 ноября 2019 г. 12:12
Источник: Корреспондент.net
127 просмотров

Турист из Британии получил сильные ожоги ноги после прогулки в кратере вулкана. Об этом сообщает издание The Sun.

Британский турист 22-летний Томас Грандон со своей возлюбленной отправились на экскурсию к вулкану Нисирос на одноименном греческом острове в Эгейском море.

Гуляя в кратере вместе с другими туристами, мужчина наступил на высохший слой поверхности, из под которой вырвался пар примерной температурой 165 градусов по Цельсию.

Турист получил ожоги первой и второй степени. По его словам, он кричал от боли и плакал.

Его нога оказалась обожженной от колена до пальцев.

Грандон отметил, что эту "безопасную" экскурсию ему посоветовали в туристической компании.

Пострадашему мужчине понадобилось пять дней специального лечения.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.